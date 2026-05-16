Cicinho si confessa | Iniziai con l’alcol a 13 anni Mi hanno salvato mia moglie e la fede

Cicinho ha raccontato di aver iniziato a bere alcolici a 13 anni, descrivendo come questa abitudine abbia influenzato la sua vita. Ha spiegato che la presenza della moglie e la fede religiosa sono stati determinanti per affrontare il problema e cambiare rotta. Nel corso della conversazione, l’ex calciatore ha condiviso alcuni dettagli sul suo passato difficile, senza entrare in particolari troppo approfonditi o personali. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di sfide personali legate alla dipendenza.

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