Sabato 16 maggio, alle 17, torna in onda “Ciao Maschio”, il programma di interviste dedicato all’universo maschile. La conduttrice Nunzia De Girolamo intervisterà Gabriel Garko, Samuel Peron e Paride Vitale, esplorando temi legati a rinascita e riscatto. La trasmissione si propone di approfondire esperienze e storie di uomini di diversi settori, offrendo uno spazio di dialogo e confronto. La puntata sarà trasmessa sulla rete televisiva dedicata, con una durata di circa un’ora.

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 16 maggio, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste dedicato all’universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 16 maggio 2026. La nuova puntata ruota attorno al concetto di rinascita e riscatto, un tema che la padrona di casa affronterà con tre nuovi ‘maschi’: Gabriel Garko, attore simbolo di un percorso personale di coraggio e autenticità; Samuel Peron, ballerino e volto storico di Ballando con le Stelle, noto per la sua eleganza in pista e per il profondo legame con il mondo della danza classica e contemporanea; e Paride Vitale, imprenditore della comunicazione e personaggio poliedrico del mondo dello spettacolo, noto per la vittoria a Pechino Express in coppia con Victoria Cabello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio tra rinascita e riscatto con Gabriel Garko, Samuel Peron e Paride Vitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gabriel Garko in lacrime a Ciao Maschio: "Ho vissuto in una gabbia. La mia omosessualità era un laccio con cui tenermi a bada. Mio padre? Mi disse: l'importante è che tu abbia la salute"Gabriel Garko si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, in una conversazione intensa, emozionante e senza maschere.

Ciao Maschio tra amori e tradimenti con Paolo Belli, Massimiliano Gallo e Fabio FerrariNunzia De Girolamo, come ogni sabato, torna con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste all’universo maschile, in onda alle...

Rinascita e riscatto è il concetto della nuova puntata di #CiaoMaschio Condotta da @N_DeGirolamo Ospiti: Gabriel Garko Samuel Peron e Paride Vitale Immancabili Edoardo Tavassi e i suoi dissing-Rap e le Swingeresse Oggi sabato 16/5 alle 17.10 #Rai1 x.com

Rinascita e riscatto a Ciao Maschio oggi su Rai 1Rinascita e riscatto. È il concetto attorno al quale ruoterà la nuova puntata di Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo e in onda oggi su Rai 1. corrierenazionale.it

Ciao Maschio, ospiti 9 maggio 2026: ecco anticipazioni e tema della puntata con Nunzia De Girolamol pomeriggio di Rai1 si prepara a riaccendere i riflettori su Ciao Maschio, il talk di Nunzia De Girolamo che ogni settimana porta in scena un confronto ... ilsipontino.net