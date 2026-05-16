La squadra si prepara ad affrontare una trasferta di 35 km verso il Palasport del Flaminio, un impianto dove finora non ha conquistato vittorie, né contro Rimini né nelle Final Eight di Coppa Italia. La situazione vede la formazione con le spalle al muro e consapevole delle difficoltà, anche se il tentativo di trovare soluzioni con il tiro da tre punti non sempre si è rivelato efficace. La partita rappresenta un’occasione per cercare di invertire un trend negativo che dura da diverse gare.

Con le spalle al muro. Con questo stato d’animo la Vuelle percorrerà i 35 km che la separano dal Flaminio, un palasport dove non ha fortuna e dove quest’anno non ha mai vinto, nè contro Rimini, nè alle Final Eight di Coppa Italia. Una di quelle tane, stile vecchio hangar, col pubblico praticamente affacciato sul parquet, dove non è facile rimanere lucidi se la squadra di casa si esalta. Non per rivangare la questione del campo neutro in cui Pesaro ha dovuto forzatamente iniziare i suoi playoff, ma proviamo a togliere questo fattore campo alla Dole e poi vediamo se l’andamento della partita sarebbe stato la stesso. Il parquet però non mente e ha detto alcune verità che prescindono dalla spinta del pubblico: la squadra di Dell’Agnello ha capito il metro arbitrale - mani addosso permesse - e ha saputo intepretarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ci vuole un po’ più di astuzia. E il tiro da tre non sempre basta

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