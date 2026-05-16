Chriaama al Lupo Festival | nuovi brani e il debutto di un video inedito

Al Lupo Festival, i Chriaama presentano nuovi brani e un video inedito che verrà mostrato per la prima volta. Il gruppo ha annunciato il debutto di questo video durante l’evento, senza fornire dettagli sul contenuto. La band ha maturato la sua presenza sui palcoscenici, passando dai piccoli festival ai teatri, ma non sono state divulgate informazioni sul processo di questa transizione. L’anteprima del nuovo video rappresenta un momento importante per la loro attività musicale.

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? Domande chiave Cosa nasconde il nuovo video che debutterà al Lupo Festival?. Come hanno fatto i Chriaama a passare dai piccoli festival ai teatri?. Perché la band ha rallentato le registrazioni per dare spazio ai tour?. Quali temi umani guidano la scrittura dei brani del nuovo album?.? In Breve Formazione composta da Piredda, Bianucci, Giannelli e Martinez attiva dal 1997.. Partecipazioni storiche al Summer giovani e finali del festival di Piombino nel 2005.. Lavoro in studio durato diciotto mesi per la realizzazione del nuovo album.. Successi live registrati a Milano, Vicenza, Reggio Emilia, La Spezia e Grosseto.. Il 12 giugno i Chriaama porteranno la loro proposta rock pop al Lupo Festival di Capannori, nell’ambito della rassegna Ma la notte sì 2026, dopo aver conquistato il pubblico di Milano e Vicenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chriaama al Lupo Festival: nuovi brani e il debutto di un video inedito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lupo conquista l’Alcazar: il debutto di Cerotti tra pop e urbanL’artista Lupo De Matteo, noto nel musicale come LUPO, porterà il suo progetto discografico d’esordio sul palco dell’Alcazar di Roma venerdì 24... Tricarico al Puccini: tra nuovi brani e riflessioni sull’Italia? Cosa scoprirai Quali nuovi brani critici presenterà Tricarico al Teatro Puccini? Come analizzerà l'artista la perdita della libertà individuale in...