Choc in un ristorante il cliente al momento di pagare tira fuori un coltello e minaccia il titolare

Un episodio inquietante si è verificato recentemente in un ristorante della zona di Fabriano, quando un uomo di 58 anni ha dichiarato di non voler pagare il conto prima di estrarre un coltello e rivolgere minacce al titolare. L’uomo, risultato essere sotto l’effetto dell’alcol, è stato poi fermato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, portando all’arresto dell’uomo.

FABRIANO - «Il conto non lo pago»: poi tira fuori un coltello e minaccia il ristoratore. Attimi di paura nelle scorse ore in un locale del Fabrianese, dove un 58enne marchigiano, sotto l’effetto dell’alcol, è stato fermato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano.I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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