A Chieti, i custodi del cimitero hanno chiesto ai candidati sindaco di garantire stabilità lavorativa. Sei persone coinvolte hanno espresso preoccupazioni riguardo ai contratti interinali e alle possibili soluzioni proposte dai candidati in corsa. Inoltre, si sono sollevati dubbi sulla mancanza di attrezzature moderne, che potrebbe influire sulla sicurezza dei lavoratori. La questione riguarda anche le modalità di gestione e le risposte dei futuri amministratori alle esigenze del personale.

? Punti chiave Quali soluzioni proporranno i sei candidati per i contratti interinali?. Come influirà la mancanza di attrezzature moderne sulla sicurezza dei lavoratori?. Perché i custodiani rischiano l'inalazione di sostanze nocive durante le operazioni?. Chi garantirà la continuità del servizio essenziale nel cimitero di Sant'Anna?.? In Breve Lavoratori con esperienza tra 10 e 19 anni chiedono assunzioni definitive.. Turni settimanali tra 26 e 29 ore con rinnovi mensili o semestrali.. Rischi biologici per inalazione sostanze nocive durante rottamazione manuale bare.. Ponteggi instabili e mancanza alza-feretro mettono a rischio sicurezza cimitero Sant'Anna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, i custodi del cimitero chiedono ai candidati sindaco stabilità

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