chiedi chi erano le sorelle boccalini

A 12 anni, una giovane ha chiesto di unirsi a una squadra di calcio. Suo padre ha risposto che in Basilicata non esisteva il calcio femminile. La richiesta si inserisce in un racconto che riguarda le sorelle Boccalini, le quali hanno cercato di praticare lo sport in un contesto dove ancora non c’era una presenza femminile organizzata nel calcio locale. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo dello sport femminile nella regione.

«A 12 anni chiesi di entrare in una squadra. Mio padre disse che non c'era il calcio femminile in Basilicata. Da allora ho giocato in tutte le città dove sono andata ad abitare. Eppure non sapevo niente di questa storia, che è ai margini del racconto della Resistenza e dello sport. Ma c’entra con entrambi» È una giornalista freelance con una laurea in Biodiversità ed evoluzione biologica. Si occupa principalmente di crisi climatica e questioni ambientali. Collabora con diverse testate e lavora anche nel campo della comunicazione e dell’editoria. La prima partita che ricordo di aver guardato è stata la finale di Champions League tra Juventus e Milan. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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