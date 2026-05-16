Chiavi di lettura al via il progetto tra Sciacca e Licata

Da agrigentonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È partito "Chiavi di lettura", progetto che per due anni prevede attività ed eventi culturali a Sciacca, "Città che legge", e a Licata. L'iniziativa è stata finanziata dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il Libro e la Lettura e vede coinvolte istituzioni e associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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