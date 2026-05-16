chi sono i finalisti di amici 25

Durante la semifinale di Amici 25, sono stati annunciati i finalisti della stagione. La puntata ha visto confronti tra i professori, momenti di tensione e anche alcune emozioni intense. Maria De Filippi ha annunciato i nomi dei concorrenti che accederanno alla fase finale del programma, al termine di una serata ricca di discussioni e colpi di scena. La scelta dei finalisti ha concluso la serata, lasciando il pubblico in attesa delle prossime puntate.

Nel corso della semifinale di Amici 25, Maria De Filippi ha incoronato i finalisti di questa edizione, fra dibattiti, scontri fra i professori e grandi emozioni. Il primo a ottenere l’accesso alla finalissima è stato Nicola che ha ottenuto la maglia dorata dopo essersi esibito sulle note della canzone Ovunque Sarai di Irama. Una performance dedicata alla madre scomparsa. “Era un’infermiera, l’ho sempre vista come una supereroina per come ha affrontato il periodo del Covid, sempre con il sorriso e la positività – ha raccontato il ballerino -. Vorrei che nel pezzo si vedesse un inno alla vita, non l’assenza”. La sua esibizione ha emozionato i giudici che hanno voluto regalargli un biglietto per la finale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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AMICI 25 - CHI SONO I FINALISTI - SEMIFINALE 9 maggio

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