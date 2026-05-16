Durante il festival di Cannes, il tappeto rosso non è solo un luogo di sfilate e glamour, ma spesso riflette anche le storie di chi partecipa. Questa volta, tra le star e gli invitati, si è fatto notare un ragazzo di appena 15 anni, la cui presenza ha catturato l’attenzione. Il suo ruolo rimane misterioso, ma il suo comportamento e la sua postura hanno suscitato commenti tra chi ha assistito all’evento. La scena ha mostrato come un momento di spettacolo possa diventare anche un’immagine di valori familiari e di educazione.

I l tappeto rosso di Cannes sa essere uno specchio spietato dei legami privati, ma a volte si trasforma nella cattedra di una straordinaria civiltà familiare. La première del film Karma ha visto materializzarsi l’incrocio più atteso del cinema d’Oltralpe: quello tra Marion Cotillard, 50 anni, e l’ex compagno Guillaume Canet, 53 anni. I due artisti, che meno di un anno fa hanno ufficializzato la fine di una storia d’amore durata ben diciotto anni, si sono ritrovati davanti ai flash dei fotografi non più come partner nella vita, ma come regista e attrice protagonista. Un sodalizio professionale che ha evitato ogni imbarazzo grazie a una presenza speciale capace di azzerare i pettegolezzi di cronaca rosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi è questo gentiluomo di appena 15 anni?

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Le REGOLE del GENTILUOMO vittoriano

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