Chi è l’ex moglie di Diego Maradona Junior Nunzia Pennino lei avrebbe già un nuovo amore il cantante neomelodico Marco Calone

Nunzia Pennino, ex moglie di Diego Maradona Junior, avrebbe iniziato una nuova relazione con il cantante neomelodico Marco Calone. La coppia avrebbe avuto una crisi nel 2024, che avrebbe portato alla loro separazione. Da quel momento si sarebbe allontanata progressivamente. La fine della relazione tra Pennino e Maradona Junior sarebbe avvenuta nel corso dello stesso anno. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della crisi o sulla durata della relazione tra Pennino e Calone.

Finita la storia tra Nunzia Pennino e Diego Maradona Junior: lei avrebbe un nuovo amore, il cantante neomelodico Marco Calone La coppia sarebbe entrata in crisi nel 2024 e da allora si sarebbe allontanata sempre più. “Le voci girano da tempo, ma è a giugno 2025 che la cosa esplode. Si parla apertamente di crisi pesantissima. Lui non si vede più sui social, lei continua a esserci, ma senza di lui. Noi lo sappiamo: separazione. – racconta il giornalista nella sua newsletter – Fine del matrimonio. In mezzo a tutto questo, c’è un altro elemento che avevamo anticipato: Diego Jr lascia l’Italia. Si trasferisce in Spagna, alle Canarie, dove allena una squadra locale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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La fine del matrimonio tra Diego Armando Maradona Junior e Nunzia Pennino

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