Chi è la compagna di Samuel Peron Tania Bambaci e mamma del figlio Leonardo

Da metropolitanmagazine.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tania Bambaci  è la compagna di  Samuel Peron, ballerino e coreografo di grande fama grazie alla sua partecipazione al programma  Ballando con le Stelle. I due fanno  coppia fissa dal 2013  e hanno un bellissimo bambino, Leonardo, venuto al mondo nel 2022 e  primo figlio  per entrambi. Nel 2020 i due hanno attraversato un  periodo di crisi  che hanno superato in maniera brillante. Nel salotto di  Oggi è un altro giorno  da Serena Bortone lo scorso anno, l’insegnante di  Ballando con le stelle 2024  aveva spiegato il momento difficile vissuto al fianco della compagna, fortunatamente superato: “ Lei mi accusava di trascurarla e pensare solo al ballo, ed io mi sentivo incompreso, stavamo per lasciarci ma  l’amore è stato più forte “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron C'è stata una forte crisi nel 2020

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