Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron, ballerino e coreografo di grande fama grazie alla sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle. I due fanno coppia fissa dal 2013 e hanno un bellissimo bambino, Leonardo, venuto al mondo nel 2022 e primo figlio per entrambi. Nel 2020 i due hanno attraversato un periodo di crisi che hanno superato in maniera brillante. Nel salotto di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone lo scorso anno, l’insegnante di Ballando con le stelle 2024 aveva spiegato il momento difficile vissuto al fianco della compagna, fortunatamente superato: “ Lei mi accusava di trascurarla e pensare solo al ballo, ed io mi sentivo incompreso, stavamo per lasciarci ma l’amore è stato più forte “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la compagna di Samuel Peron, Tania Bambaci (e mamma del figlio Leonardo)

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Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron C'è stata una forte crisi nel 2020

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