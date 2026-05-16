Cherubini rilancia il progetto Parma | Obiettivo Europa nel lungo periodo

L’amministratore delegato del Parma ha illustrato i piani futuri del club, sottolineando un obiettivo di lungo termine che mira a raggiungere la massima divisione europea. Nel corso di un’intervista, ha parlato di una strategia basata su un mix di ambizione e fattibilità, con particolare attenzione alla crescita sportiva e alla sostenibilità economica. Il progetto si concentra su obiettivi concreti, senza dettagli su tempistiche precise, ma evidenziando la volontà di sviluppare il club in modo stabile e duraturo.

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