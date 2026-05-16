Cherubini rilancia il progetto Parma | Obiettivo Europa nel lungo periodo
L’amministratore delegato del Parma ha illustrato i piani futuri del club, sottolineando un obiettivo di lungo termine che mira a raggiungere la massima divisione europea. Nel corso di un’intervista, ha parlato di una strategia basata su un mix di ambizione e fattibilità, con particolare attenzione alla crescita sportiva e alla sostenibilità economica. Il progetto si concentra su obiettivi concreti, senza dettagli su tempistiche precise, ma evidenziando la volontà di sviluppare il club in modo stabile e duraturo.
Ambizione e realismo, crescita sportiva e sostenibilità economica. Sono questi i due assi su cui si muove il progetto del Parma secondo l’amministratore delegato Federico Cherubini, intervenuto in un'intervista a Calcio e Finanza.Il dirigente crociato ha tracciato la rotta della società di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Roma ritorna nella Serie A di basket: "Progetto con visione ambiziosa e di lungo periodo"“Si è invece concretizzata una manifestazione di interesse da parte di importanti investitori stranieri che hanno espresso la volontà di sviluppare...
Tirzepatide e orforglipron, peso mantenuto nel lungo periodoSESTO FIORENTINO (ITALPRESS) – Eli Lilly and Company ha annunciato oggi i risultati dettagliati di due studi di fase avanzata che dimostrano che le...