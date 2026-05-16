Chelsea-Manchester City Finale FA Cup 16-05-2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Haaland può colpire

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio 2026 alle ore 16:00 si giocherà la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City. Sono state ufficializzate le formazioni, mentre le quote dei bookmaker indicano il Manchester City come favorito nella corsa contro l’Arsenal. La partita potrebbe vedere in campo Haaland, che ha mostrato una buona forma nelle ultime settimane. Le scommesse puntano sulla squadra di Manchester, ma i dettagli delle quote e i pronostici sono ancora soggetti a variazioni fino all’inizio del match.

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Le quote antepost dei bookmaker suggeriscono che la rincorsa del Manchester City all’Arsenal difficilmente avrà esito positivo, ma battendo il Chelsea sabato pomeriggio a Wembley la squadra di Guardiola si aggiudicherebbe un altro trofeo dopo la EFL Cup messa in bacheca quasi due mesi fa sconfiggendo proprio i Gunners. Per i Blues invece non solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Chelsea-Manchester City (Finale FA Cup, 16-05-2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Haaland può colpire
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