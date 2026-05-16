Chelsea-Manchester City Finale FA Cup 16-05-2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Haaland può colpire

Il 16 maggio 2026 alle ore 16:00 si giocherà la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City. Sono state ufficializzate le formazioni, mentre le quote dei bookmaker indicano il Manchester City come favorito nella corsa contro l’Arsenal. La partita potrebbe vedere in campo Haaland, che ha mostrato una buona forma nelle ultime settimane. Le scommesse puntano sulla squadra di Manchester, ma i dettagli delle quote e i pronostici sono ancora soggetti a variazioni fino all’inizio del match.

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