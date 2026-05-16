Chef picchiato arriva la contro querela del titolare della discoteca | Solo falsità ci sono i video dell' incontro
Una discussione tra uno chef e il titolare di una discoteca si è trasformata in un confronto legale. La denuncia dello chef, accusando il titolare di averlo aggredito, ha portato alla presentazione di una contro querela da parte del proprietario del locale. Quest’ultimo ha dichiarato di avere prove video dell’incontro, smentendo le accuse e affermando che le affermazioni dello chef sono false. La vicenda si sta sviluppando in ambito giudiziario, con le parti coinvolte che si sono rivolte alle autorità competenti.
Una lite sul lavoro che rischia di finire a carte bollate. Una denuncia e una contro denuncia, presentate dall’una e dall’altra parte. Dopo quella dello chef Andrea P., che si è rivolto ai carabinieri per denunciare un presunto pestaggio subito all’interno dello Studio Uno, arriva la replica del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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