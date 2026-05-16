Che perder tempo a chi più sa più spiace scriveva Dante

Un vecchio detto di Dante avverte che chi ha più conoscenza può trovare fastidio nel perdere tempo. Tuttavia, al giorno d’oggi si assiste a un costante trambusto, spesso accentuato da vari commentatori e portatori di opinioni di ogni sorta. La discussione pubblica si presenta molto più rumorosa rispetto a un tempo, coinvolgendo un pubblico più ampio e diversi canali di comunicazione. Questo continuo chiacchiericcio rende difficile discernere le questioni di reale rilievo da quelle alimentate solo dal clamore.

Ancora tanto rumore, peraltro amplificato da banditori di ogni genere, va senza dire ad usum delphini, almeno per buona parte di essi. Il tutto senza il venir fuori di alcun risultato concreto. Tradotto quanto sopra in commenti ristretti all’osso, le questioni portate sul tavolo a Pechino negli ultimi giorni dai due capipopolo da film colossal, Trump e Xi, alla fine, non hanno fatto scintille. Con buona approssimazione, non hanno fatto altro che precisare che non sono solo le montagne a non incontrarsi. È evidente, infatti, che anche coloro che governano il mondo ai massimi livelli trovano – o dicono di incontrare – durante il cammino, ostacoli di enormi dimensioni, uno diverso dall’altro, che rallentano quasi a zero la loro marcia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Ayudó a una desconocida a no perder su casa sin imaginar lo que recibiría después

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