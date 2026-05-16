Chanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori della tredicesima edizione di Pechino Express 2026. La coppia, nota come i Raccomandati, ha concluso il percorso tra le tappe del programma con il miglior punteggio. La finale si è svolta in modo ufficiale e i due concorrenti sono stati proclamati vincitori al termine della gara. La vittoria si aggiunge al loro percorso televisivo, conclusosi con questa affermazione.

La coppia dei Raccomandati, formata da Chanel Totti e Filippo Laurino, ha conquistato la vittoria nella tredicesima edizione di Pechino Express. Dopo un viaggio di oltre 5000 chilometri attraverso Indonesia, Cina e Giappone, i due amici hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra. La finale si è svolta in Giappone, dove hanno affrontato le ultime sfide con coraggio e abilità. Maria De Filippi affronta una crisi: il 2026 è l’anno più difficile Un viaggio avventuroso tra culture e paesaggi. Durante il loro percorso, Chanel e Filippo hanno esplorato le meraviglie naturali di Bali e Java. Hanno interagito con la popolazione locale, vivendo esperienze uniche e memorabili. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express 2026

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