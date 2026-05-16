Cetilar Run da record | la pioggia non ferma gli oltre 3000 partecipanti presenti al Parco Ducale

Nonostante la pioggia, più di 3000 persone hanno preso parte alla Cetilar Run al Parco Ducale, segnando un’edizione senza precedenti. La partecipazione ha superato i numeri delle edizioni precedenti, confermando la popolarità della manifestazione. La corsa si è svolta regolarmente, attirando atleti e appassionati da diverse zone. L’evento ha coinvolto una vasta comunità, dimostrando come le condizioni climatiche non abbiano influito sulla presenza dei partecipanti.

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