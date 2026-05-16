Il 15 maggio si è svolta a Ceri la tradizionale corsa sotto una pioggia battente, mentre a Sant’Ubaldo il portone della Basilica è stato chiuso. La giornata è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con una pioggia che ha accompagnato i partecipanti durante l’evento. Gli abitanti della zona hanno comunque mantenuto le consuete attestazioni di devozione e impegno verso il Patrono Ubaldo, dimostrando un legame che si tramanda nel tempo. La giornata si è conclusa con la chiusura simbolica del portone della chiesa.

E un altro 15 maggio è stato consegnato agli annali. In un pomeriggio segnato da una incessante pioggia gli eugubini hanno rinnovato il proprio gesto d’amore, devozione e sacrificio al Patrono Ubaldo. Lo hanno fatto con la consueta grinta e il solito ardore, quello che permette a Gubbio e ai suoi abitanti di sfidare anche delle condizioni meteo più che avverse come quelle di ieri per completare l’omaggio fino alla Basilica in cima al Monte Ingino. Alle 16:45, come da programma, è partita dalla Cattedrale la processione con la reliquia e la statua di Sant’Ubaldo, che una volta arrivata in Corso Garibaldi ha fatto partire l’alzatella fino alla prima sosta alla fine di via Savelli della Porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ceri, la corsa sotto il diluvio. Sant’Ubaldo riesce a chiudere il portone della Basilica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gubbio, il legame eterno con Sant’Ubaldo: tra fede e Festa dei Ceri? Domande chiave Come ha fatto un vescovo avversato a diventare il protettore di Gubbio? Perché la corsa verso il monte Ingino dura solo due ore?...

Gubbio, il video del 2014: l’imprevisto incastro tra i Ceri in Basilica? Domande chiave Come si sono intrecciate le strutture di Sant’Ubaldo e San Giorgio? Cosa è successo esattamente nei quattro minuti di tensione in...

Ceri, la corsa sotto il diluvio. Sant’Ubaldo riesce a chiudere il portone della BasilicaRestano fuori San Giorgio e Sant’Antonio. Grande spettacolo lungo gli Stradoni. La svolta durante la scalata al Monte, l’ingresso chiuso per una questione di secondi. lanazione.it

Anche quest'anno Sant'Ubaldo ha chiuso il portoneA Gubbio, come ogni 15 maggio dal 1160 la tradizione dei Ceri si è rinnovata. La pioggia non ha fermato lo svolgimento la Corsa verso il Monte Ingino ... rainews.it