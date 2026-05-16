C' erano altri 20 italiani sulla barca alle Maldive prima della tragedia | Il tempo era bello l' immersione doveva durare poco

Prima della tragedia alle Maldive, altri venti italiani si trovavano sulla stessa imbarcazione. Secondo quanto riferito, il cielo era sereno e l'immersione era prevista per un breve periodo. Attualmente proseguono le operazioni di ricerca e recupero dei corpi di quattro delle cinque persone italiane decedute durante l'immersione nell'atollo di Vaavu. La vicenda ha coinvolto un gruppo di italiani, mentre le autorità locali si occupano delle operazioni di soccorso e delle indagini.

È ancora in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di quattro dei cinque italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri alle 18.13 ora locale (le 15.13 in Italia): secondo fonti locali il primo corpo recuperato sarebbe quello. 🔗 Leggi su Today.it

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