Le poche volte che siamo stati ospiti a casa di Silvio Berlusconi risalgono al 2011, mentre si preparavano cene eleganti con invitati selezionati. In queste occasioni, si sono svolti incontri tra vari ospiti, con momenti di conversazione e scambi di saluti. Le serate si sono svolte in ambienti formali, con una cura particolare nei dettagli dell’organizzazione. Non sono stati resi noti altri aspetti delle serate o i partecipanti presenti in quelle occasioni specifiche.

Le poche volte che siamo stati ospiti a casa di Silvio Berlusconi, era il 2011, mentre preparavamo una sciagurata trasmissione tv di Vittorio Sgarbi (del quale eravamo senza motivi - uno degli autori) ci sembra di aver capito che la cosa che piaceva di più al Cavaliere di una cena (non vogliamo sapere del dopo cena) erano le barzellette. Le sue. E comunque mangiava molto bene, con una predilezione per la cucina italiana tradizionale, semplice e di qualità. «Bene, e a noi cosa ce ne frega?». Mah, niente. Però ci è venuto in mente quando ieri ci siamo imbattuti in un'intervista della scrittrice Amélie Nothomb una che quando leggi un suo libro non vedi l'ora che finisca prima ancora che cominci dove ricorda la volta in cui suo padre, ambasciatore a Roma, offrì una cena a Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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