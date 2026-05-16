Celebrità al Festival di Cannes | hotel e luoghi del jet set internazionale

A maggio, Cannes si trasforma in una capitale del cinema, attirando registi, attori e produttori da tutto il mondo. Le celebrità soggiornano in hotel di lusso lungo la Croisette, dove si svolgono eventi e incontri legati alle anteprime dei film più attesi, sia di cinema d’autore che di intrattenimento mainstream. La presenza internazionale si fa sentire anche nei luoghi di ritrovo e nelle location più esclusive, creando un’atmosfera di grande fermento e glamour lungo tutta la settimana.

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