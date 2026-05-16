Celebrità al Festival di Cannes | hotel e luoghi del jet set internazionale
A maggio, Cannes si trasforma in una capitale del cinema, attirando registi, attori e produttori da tutto il mondo. Le celebrità soggiornano in hotel di lusso lungo la Croisette, dove si svolgono eventi e incontri legati alle anteprime dei film più attesi, sia di cinema d’autore che di intrattenimento mainstream. La presenza internazionale si fa sentire anche nei luoghi di ritrovo e nelle location più esclusive, creando un’atmosfera di grande fermento e glamour lungo tutta la settimana.
Life&People.it Il mese di maggio è il mese dedicato al cinema, almeno a Cannes. Registi, attori, produttori, tutte le celebrità internazionali si ritrovano sulla Croisette per presentare, in anteprima, i film più attesi del cinema d’autore e mainstream. Per questo, il Festival di Cannes riunisce tutto il cosiddetto star system, puntando i riflettori sull’iconica montée des marches, il red carpet del Palais des Festivals, ma non è solo critica cinematografica: è anche un enorme evento mondano. Capita, dunque, che la Palma d’Oro passi quasi in secondo piano, è il momento per sognare party esclusivi, yacht, hotel di lusso e incontri tra star e industria cinematografica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Festival de Cannes – Annonce de la Sélection officielle 2026
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