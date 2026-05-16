Cede la strada sulla Domitiana | problemi alla circolazione

Da napolitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tratto della strada sulla Domitiana a Pozzuoli ha ceduto, causando problemi alla circolazione. Il Comune ha diffuso una nota ufficiale per spiegare le cause del dissesto e ha comunicato le misure adottate per limitare i disagi e garantire la sicurezza degli automobilisti. La situazione ha coinvolto il traffico locale, con rallentamenti e deviazioni temporanee, mentre si prosegue con interventi di riparazione e messa in sicurezza della strada.

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Dissesto stradale a Pozzuoli sulla Domitiana. In una nota il Comune di Pozzuoli spiega l'accaduto e illustra le decisioni prese per evitare problematiche alla viabilità cittadina.“A causa di una perdita idrica, si è verificato un cedimento del manto stradale in via Domitiana, all’altezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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