Ceccano | firme in Comune per uno spazio pubblico ai Martiri di Gaza

A Ceccano, alcuni cittadini hanno raccolto firme presso il municipio per chiedere l’assegnazione di uno spazio pubblico ai Martiri di Gaza. La petizione mira a portare all’attenzione del prossimo consiglio comunale questa richiesta, che riguarda l’assegnazione di un’area dedicata a questa commemorazione. I promotori, appartenenti al collettivo Ceccano2030, hanno anche specificato obiettivi pedagogici legati alla sensibilizzazione e all’educazione civica sul conflitto in corso. La campagna si inserisce nel dibattito locale sulla gestione degli spazi pubblici e sulla memoria collettiva.

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? Punti chiave Come influenzerà questa petizione l'agenda del prossimo consiglio comunale?. Quali sono gli obiettivi pedagogici dei promotori del collettivo Ceccano2030?. Chi dovrà decidere se accogliere la volontà dei cittadini firmatari?. Dove verrà collocato esattamente lo spazio dedicato ai Martiri di Gaza?.? In Breve Iniziativa promossa dai collettivi Ceccano2030 e dal comitato Ceccano per la Palestina.. Firme protocollate ieri presso gli uffici comunali per la proposta di memoria.. Discussione prevista per il prossimo consiglio comunale di Ceccano.. Obiettivo creare un simbolo pedagogico di pace nel tessuto urbano locale.. I rappresentanti del collettivo Ceccano2030 e del comitato Ceccano per la Palestina hanno consegnato ieri presso gli uffici comunali le firme raccolte per l’intitolazione di uno spazio pubblico ai Martiri di Gaza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceccano: firme in Comune per uno spazio pubblico ai Martiri di Gaza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pietà laica per Gaza, c’è l’interesse del Comune di Roma. “Troveremo uno spazio”Firenze, 22 aprile 2026 – Qualcosa si muove per un’opera simbolo della infinita tragicità delle guerre, quella Pietà laica simbolo di tutte le... Dieci anni senza Marco Pannella, +Europa chiede al Comune uno spazio pubblico cittadino in sua memoriaANCONA – Uno spazio pubblico cittadino intitolato a Marco Pannella, storico leader del Partito Radicale scomparso 10 anni fa.