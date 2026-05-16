Un uomo è stato arrestato dopo aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex partner e averla minacciata. Secondo quanto ricostruito, ha forzato l’ingresso senza autorizzazione, entrando nell’abitazione. I figli presenti in casa hanno assistito all’episodio e sono stati coinvolti durante l’evento. La polizia è intervenuta sul posto e ha tratto in arresto l’uomo, che ora si trova in custodia. La vicenda si è svolta nel corso della giornata e sono in corso ulteriori accertamenti.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a forzare l'ingresso nell'abitazione?. Cosa è successo nel momento in cui i figli hanno assistito?. Perché la donna non ha ceduto alle minacce dell'aggressore?. Quali misure adotterà la Procura per proteggere la famiglia?.? In Breve Vessazioni e aggressioni fisiche iniziate dopo la separazione avvenuta lo scorso marzo.. L'uomo ha forzato una persiana e infranto il vetro di una porta finestra.. Minacce di morte rivolte alla donna in presenza dei figli minorenni.. Procura di Lecce coordina indagini su maltrattamenti e atti persecutori aggravati.. Un operaio di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Spongano nella serata di ieri a Castro, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione della sua ex compagna minacciandola di morte davanti ai figli minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castro, irruzione in casa e minacce all’ex: arrestato l’operaio

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