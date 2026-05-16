Casting per Avvocato Malinconico | rese note le date per le selezioni

È stato annunciato il calendario delle selezioni per il casting della terza stagione della serie televisiva “Avvocato Vincenzo Malinconico”. La produzione, affidata a Viola Film e ambientata a Salerno, ha ricevuto un grande numero di candidature dopo aver comunicato le date delle prove. Le selezioni si svolgeranno in diverse sessioni e coinvolgeranno attori e attrici interessati a partecipare alla nuova stagione della serie. Le date e le modalità di presentazione sono state pubblicate ufficialmente.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un vero e proprio boom di candidature ha accolto l’annuncio del casting per la terza stagione della fortunata serie televisiva “Avvocato Vincenzo Malinconico”, prodotta da Viola Film e ambientata a Salerno. In poche ore, il link online per la registrazione dei figuranti è stato letteralmente preso d’assalto, causando un blocco tecnico dovuto all’altissimo numero di accessi. La produzione, di fronte all’entusiasmo dei cittadini, ha deciso di modificare le modalità di selezione: non sarà più necessario compilare il form online, ma basterà presentarsi direttamente al casting nei giorni previsti. Le selezioni si terranno al Teatro Augusteo, in Piazza Giovanni Amendola, lunedì 18 maggio e martedì 19 maggio, dalle 10:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casting per Avvocato Malinconico: rese note le date per le selezioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Temptation Island 2026, casting aperti: come funzionano le selezioni e come candidarsi Al via i casting di Miss Italia, partono le selezioni nell'AgrigentinoSono ufficialmente iniziati i casting e le prime selezioni di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che ogni anno incorona la reginetta del... Avvocato Malinconico, da lunedì provini al Teatro Augusteo per casting terza serie salernonotizie.it/2026/05/16/avv… x.com Malinconico: l’avvocato naif debutta a teatroMassimiliano Gallo, già interprete in tv del protagonista dei romanzi di Diego de Silva, accompagna l’avvocato Malinconico sul palcoscenico Ecco come sono fatto, io. Un vero jazzista della ... panorama.it L’avvocato Malinconico debutta a teatro, Massimiliano Gallo: Non partecipa alla gara della vita, ci insegna che fallire è normaleMilano – Malinconico di nome. Ma non di indole. Almeno se parliamo di Massimiliano Gallo, interprete dell’avvocato più amato (e meno carrierista) della tv. Che quest’anno si trasferisce a teatro. Come ... ilgiorno.it