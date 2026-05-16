Castelfranco | via all’accordo per le case della Guardia di Finanza

A Castelfranco è stato firmato un accordo volto a risolvere le esigenze abitative dei militari della Guardia di Finanza presenti nel territorio. L'intesa prevede interventi specifici per garantire nuove sistemazioni alloggiative per il personale coinvolto. La firma dell’accordo coinvolge rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la presenza del presidio della legalità nel territorio. La collaborazione mira a migliorare le condizioni di vita dei militari e a consolidare l’attività di controllo e sicurezza nella zona.

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? Punti chiave Come cambierà il presidio della legalità nel territorio di Castelfranco?. Chi ha firmato l'accordo per risolvere le necessità abitative dei militari?. Perché la stabilità dei reparti dipende da queste nuove case popolari?. Quanto potranno aumentare gli alloggi messi a disposizione per il personale?.? In Breve Cristiano Caputi e Colonnello Daniele La hanno siglato l'intesa per gli alloggi.. Contratto iniziale di quattro anni con possibilità di rinnovo per altri due anni.. L'accordo mira a potenziare il presidio della legalità nel territorio di Castelfranco.. La convenzione prevede l'ampliamento futuro del numero di unità abitative messe a disposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfranco: via all’accordo per le case della Guardia di Finanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accordo per la tutela della Riserva Pian di Spagna: intesa con la guardia di finanzaSi è svolta questa mattina, nella sala assemblee della sede istituzionale della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola, la cerimonia di... Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi informaticheLa Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha reso noto di aver smantellato un’organizzazione criminale operante tra...