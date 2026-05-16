A Castelfranco Emilia, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto la cittadinanza onoraria in riconoscimento del loro ruolo nel corso degli anni. La decisione del Comune di inserire il nome di Diego Paderni nella mozione si basa sulla sua lunga attività di supporto e collaborazione con il corpo dei soccorritori. Il rapporto tra il Comune e i Vigili del Fuoco risale al 1862, anno in cui sono stati avviati i primi interventi di emergenza nella zona. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità locale.

? Punti chiave Perché il Comune ha voluto citare Diego Paderni nella mozione?. Come si è evoluto il legame tra Castelfranco e i soccorritori dal 1862?. Quale ruolo ha avuto la sezione di Piumazzo nella storia locale?. Cosa rappresenta questo riconoscimento per la memoria storica del territorio?.? In Breve Proposta approvata dal Consiglio comunale lo scorso ottobre per onorare i soccorritori.. Legame storico con il corpo locale attivo a Castelfranco dal 1862.. Sezione operativa di Piumazzo attiva dal 1893 per la sicurezza territoriale.. Riconoscimento del sacrificio del caposquadra Diego Paderni deceduto nel 1999.. Alle ore 10 di questo sabato 16 maggio 2026, il teatro Dadà di Castelfranco Emilia ospiterà la cerimonia per conferire la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco Emilia: i Vigili del Fuoco ricevono la cittadinanza onoraria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Castelfranco Emilia: Nicola Gratteri riceve la cittadinanza onoraria? Punti chiave Perché il Consiglio comunale si è diviso sul voto per Gratteri? Chi è lo scrittore che ha accompagnato il magistrato sul palco? Come...

Castelfranco Emilia, il Consiglio dice sì alla cittadinanza onoraria a Nicola GratteriL’annuncio che la mozione fosse stata depositata era già arrivato qualche settimana fa, ma ieri il Consiglio comunale ha ratificato la scelta: Nicola...

Oggi la cittadinanza onoraria al Corpo dei Vigili del FuocoAppuntamento alle ore 10 al teatro Dadà per il conferimento. Il sindaco: Un modo di dire grazie a chi rischia la vita per gli altri. msn.com

Al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la cittadinanza onoraria di Castelfranco EmiliaSi terrà domani, sabato 16 maggio, alle ore 10.00, presso il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia, il conferimento della cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; non occorre iscriv ... sassuolo2000.it