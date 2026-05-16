Casper Ruud ha raggiunto la finale degli Internazionali d’Italia 2026, torneo che si è svolto a Roma. Il giocatore norvegese, che ha mostrato un buon livello di gioco, si è distinto nel corso della competizione, arrivando fino all’ultimo atto. La sua presenza in finale rappresenta un risultato importante nel contesto del torneo, che ha visto anche altri tennisti affrontare sfide di rilievo. La finale si terrà nelle prossime ore, con Ruud alla ricerca del primo titolo stagionale.

Un torneo nato sotto una buona stella per Casper Ruud. Il norvegese ha raggiunto, forse anche un po’ inaspettatamente, l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia 2026. Lo scandinavo ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori, conquistando il pass per la finale grazie al netto successo sull’italo-argentino Luciano Darderi, travolto con un eloquente 6-1 6-1. Per Ruud si tratta dell’ennesima finale di prestigio sulla terra rossa, superficie sulla quale negli ultimi anni ha costruito gran parte delle proprie fortune. Tornano alla mente le precedenti esperienze a Montecarlo, Madrid, dove ha conquistato il Masters 1000, e al Roland Garros, senza dimenticare il titolo di Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Casper Ruud bravo e fortunato a Roma: un torneo nato sotto una buona stella per il norvegese

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