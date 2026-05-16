Un uomo è stato arrestato per aver aggredito una donna davanti ai loro figli in un'abitazione di Spongano. Le forze dell'ordine hanno ricostruito che l'uomo è entrato nella casa nonostante la separazione in corso. Gli investigatori hanno raccolto elementi su comportamenti passati dell’uomo che indicano una condotta violenta e intimidatoria in precedenti occasioni. L’arresto è stato eseguito dopo aver acquisito testimonianze e prove sul fatto avvenuto in presenza dei minori.

? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a entrare in casa dopo la separazione?. Quali dettagli hanno rivelato gli investigatori sulla condotta passata dell'uomo?. Perché la tempestività della donna è stata decisiva per l'arresto?. Quali sono le conseguenze legali per l'uomo ora trasferito in carcere?.? In Breve Aggressioni fisiche e verbali iniziate mesi prima della separazione avvenuta a marzo.. L'uomo ha forzato una persiana e rotto un vetro a Spongano.. Il PM di Lecce ha disposto il trasferimento in Casa Circondariale.. Minacce di morte pronunciate davanti ai figli minori coinvolti nell'episodio.. I Carabinieri della Stazione di Spongano hanno arrestato un uomo di 34 anni, un operaio, nella serata di ieri dopo che si è impossessato con la forza dell’abitazione della sua ex compagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Spongano: arrestato l’ex che ha aggredito la donna davanti ai figli

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