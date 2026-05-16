Il caso Mazzotti riguarda il rapimento di un uomo avvenuto in Lombardia, con collegamenti sospetti alla criminalità calabrese. Le indagini hanno rivelato che i clan della regione hanno gestito il riscatto, coordinando le operazioni attraverso canali specifici. Inoltre, sono stati individuati alcuni soggetti che facevano da tramite tra i contrabbandieri lombardi e la mafia calabrese, facilitando il trasferimento di denaro e informazioni. Le forze dell'ordine continuano a seguire le piste per chiarire i legami tra le diverse realtà criminali coinvolte.

?? Punti chiave Come hanno gestito il riscatto i clan calabresi dopo il sequestro? Chi era il ponte tra i contrabbandieri lombardi e la mafia? Cosa accadde nell'uliveto di Lamezia durante il processo mafioso? Perché i carcerieri del Nord dovettero sottostare ai clan calabresi??? In Breve Achille Gaetano fece da tramite tra contrabbandieri lombardi e clan di Lamezia Terme. Riscatto superiore a un miliardo di lire incassato l'1 agosto 1975. Angelini, Petroncini e Geroldi spartirono il bot . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Mazzotti: il legame tra il rapimento e la mafia calabrese

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