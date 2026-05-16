Caso bambini e migranti la smentita di Fornasir | Nessuna autorizzazione della scuola a pubblicare video
Un rappresentante scolastico ha negato di aver mai dato l’autorizzazione alla pubblicazione di video che coinvolgono bambini e migranti. In una dichiarazione ufficiale, ha precisato di non aver mai affermato che la scuola elementare di Marostica o i genitori avessero autorizzato la realizzazione o la condivisione di tali contenuti online. Queste affermazioni arrivano in un momento di attenzione sul caso, che coinvolge minori e questioni di tutela della privacy. La posizione dell’istituto resta quella di aver rispettato le procedure previste.
“Smentisco nella maniera più categorica di aver dichiarato che ci fosse una presunta autorizzazione da parte della scuola elementare di Marostica e dei genitori degli alunni per la realizzazione e la pubblicazione online di video riguardanti i minori”. Sono le parole di Lorena Fornasir in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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