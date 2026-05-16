Caso bambini e migranti la smentita di Fornasir | Nessuna autorizzazione della scuola a pubblicare video

Un rappresentante scolastico ha negato di aver mai dato l’autorizzazione alla pubblicazione di video che coinvolgono bambini e migranti. In una dichiarazione ufficiale, ha precisato di non aver mai affermato che la scuola elementare di Marostica o i genitori avessero autorizzato la realizzazione o la condivisione di tali contenuti online. Queste affermazioni arrivano in un momento di attenzione sul caso, che coinvolge minori e questioni di tutela della privacy. La posizione dell’istituto resta quella di aver rispettato le procedure previste.

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