Case Enasarco Rocca riceve i residenti | A loro il mio sostegno Chiederò a Gualtieri di incontrarli
Il presidente della Regione ha incontrato i residenti delle case Enasarco, ascoltando le loro richieste. Durante l’incontro, ha espresso il suo sostegno e ha annunciato che chiederà al sindaco di organizzare un incontro con loro. L’obiettivo dichiarato è di affrontare le questioni sollevate dai residenti riguardo alle condizioni degli alloggi. La discussione si è svolta in un clima di disponibilità, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento promesso.
Il presidente della Regione, Francesco Rocca, incontra i residenti delle case Enasarco. E promette: “Chiederò al sindaco di incontrarli”. L'incontro con il comitato Rocca ha ricevuto il Comitato 19 dicembre, sorto per rappresentare le istanze dei cittadini residenti nelle case Enasarco “oltre. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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