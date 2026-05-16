Case Enasarco Rocca riceve i residenti | A loro il mio sostegno Chiederò a Gualtieri di incontrarli

Il presidente della Regione ha incontrato i residenti delle case Enasarco, ascoltando le loro richieste. Durante l’incontro, ha espresso il suo sostegno e ha annunciato che chiederà al sindaco di organizzare un incontro con loro. L’obiettivo dichiarato è di affrontare le questioni sollevate dai residenti riguardo alle condizioni degli alloggi. La discussione si è svolta in un clima di disponibilità, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento promesso.

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