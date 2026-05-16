Casa Sollievo della Sofferenza cerca medici

La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ha avviato una ricerca di medici specializzati in diverse aree. L'ente ha pubblicato annunci di lavoro rivolti a professionisti con esperienza nel settore sanitario. La selezione riguarda ruoli dedicati a varie discipline mediche e si rivolge a candidati interessati a collaborare con l’istituzione. La ricerca è rivolta sia a medici già in possesso di qualifiche specifiche sia a professionisti con competenze in settori correlati.

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?? La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ricerca?????? professionisti medici altamente qualificati da inserire presso le proprie strutture sanitarie nelle seguenti discipline:??Neurochirurgia??Chirurgia Maxillo-Facciale e discipline equipollenti??Igiene e Medicina Preventiva??Malattie dell’Apparato Digerente e discipline equipollenti??Medicina Nucleare??Oncologia e discipline equipollenti??Medicina Trasfusionale e discipline equipollenti??Ortopedia e Traumatologia Le risorse saranno inserite in un contesto professionale. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Casa Sollievo della Sofferenza cerca medici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giornata internazionale delle Epilessie - A che punto siamo con la ricerca Parla lo specialista Sullo stesso argomento Confcommercio: vicinanza ai lavoratori della Casa Sollievo della SofferenzaL’Associazione Confcommercio delegazione San Giovanni Rotondo esprime vicinanza nei confronti dei lavoratori e dei professionisti della Casa Sollievo... Alzheimer, a Casa Sollievo della Sofferenza i primi trattamenti con anticorpi monoclonaliL'ambulatorio per i Disturbi Cognitivi e Demenze, guidato da Raffaella Latino e afferente all'Unità Complessa di Neurologia diretta da Giuseppe... La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ricerca professionisti medici altamente qualificati da inserire presso le proprie strutture sanitarie. Le specializzazioni e i bandi di selezione al seguente link operapadrepio.it/it/posizioni-a… x.com Casa Sollievo, scontro su stipendi e arretrati: sindacati pronti ai decreti ingiuntiviLa vertenza sul futuro contrattuale dei dipendenti di Casa Sollievo della Sofferenza entra in una nuova fase e approda nelle ... immediato.net Oggi i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaMigliaia di fedeli, assieme a prelati, religiosi, autorità civili e militari, hanno partecipato oggi a San Giovanni Rotondo alle celebrazioni per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Soffere ... luceraweb.eu