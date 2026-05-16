Casa Sollievo della Sofferenza cerca medici
La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ha avviato una ricerca di medici specializzati in diverse aree. L'ente ha pubblicato annunci di lavoro rivolti a professionisti con esperienza nel settore sanitario. La selezione riguarda ruoli dedicati a varie discipline mediche e si rivolge a candidati interessati a collaborare con l’istituzione. La ricerca è rivolta sia a medici già in possesso di qualifiche specifiche sia a professionisti con competenze in settori correlati.
?? La Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ricerca?????? professionisti medici altamente qualificati da inserire presso le proprie strutture sanitarie nelle seguenti discipline:??Neurochirurgia??Chirurgia Maxillo-Facciale e discipline equipollenti??Igiene e Medicina Preventiva??Malattie dell’Apparato Digerente e discipline equipollenti??Medicina Nucleare??Oncologia e discipline equipollenti??Medicina Trasfusionale e discipline equipollenti??Ortopedia e Traumatologia Le risorse saranno inserite in un contesto professionale. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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