Cartelle Tari e rottamazione a Messina esplode il caso | Notifiche prescritte e rischio valanga di ricorsi

A Messina, il dibattito sulla gestione delle cartelle Tari e sulla procedura di rottamazione si fa più acceso. Le notifiche inviate ai cittadini sono al centro di un confronto che coinvolge anche aspetti legali, con alcuni che segnalano la prescrizione di molte pratiche. La questione ha attirato l’attenzione politica, mentre si teme un aumento dei ricorsi e delle contestazioni. Nel frattempo, il Parlamento si appresta ad approvare definitivamente la nuova rottamazione delle cartelle locali.

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