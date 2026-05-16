Cartelle Tari e rottamazione a Messina esplode il caso | Notifiche prescritte e rischio valanga di ricorsi
A Messina, il dibattito sulla gestione delle cartelle Tari e sulla procedura di rottamazione si fa più acceso. Le notifiche inviate ai cittadini sono al centro di un confronto che coinvolge anche aspetti legali, con alcuni che segnalano la prescrizione di molte pratiche. La questione ha attirato l’attenzione politica, mentre si teme un aumento dei ricorsi e delle contestazioni. Nel frattempo, il Parlamento si appresta ad approvare definitivamente la nuova rottamazione delle cartelle locali.
Mentre il Parlamento si prepara al via libera definitivo alla nuova rottamazione quinquies delle cartelle locali, a Messina il tema sta assumendo contorni sempre più concreti e anche politici. Negli ultimi giorni, infatti, centinaia di cittadini stanno ricevendo notifiche relative soprattutto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Rottamazione cartelle estesa a Tari, Imu e multe stradali: riapertura termini e platea allargata nel dl fiscaleCon un emendamento al decreto fiscale si potrebbe aprire una nuova sanatoria fiscale, includendo anche IMU, TARI e multe stradali, tributi locali...
Medicina, il Consiglio di Stato accelera sui ricorsi: «Il Tar decida presto». La valanga dei 5mila ricorsi pendenti e cosa cambia per gli studentiSono circa 5mila i ricorsi ancora pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali contro il nuovo semestre filtro per l’accesso a Medicina,...
ROTTAMAZIONE QUINQUIES: ESTENSIONE A IMU, TARI E MULTE COMUNALI Il Decreto Fiscale approvato in Senato introduce importanti novità sulla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, con un ampliamento significativo della platea dei debiti facebook
La rottamazione quinquies riapre i battenti per le tasse locali: la conversione del DL Fiscale 2026 estende la definizione alle cartelle relative a IMU, TARI e multe gestite da AdER. Cinque le scadenze, che interesseranno sia comuni e regioni che… x.com
Fisco, rottamazione quinquies estesa a cartelle comunali e multe stradali: come funzionaLeggi su Sky TG24 l'articolo Fisco, rottamazione quinquies estesa a cartelle comunali e multe stradali: come funziona ... tg24.sky.it
Cartelle, come funziona la sanatoria dei Comuni? Rottamazione anche per Tari e Imu, cosa sapere: la guidaNel decreto fiscale sanatoria estesa ai debiti locali affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione: più tempo per il concordato fiscale delle partite Iva e tolleranza di 5 giorni sui pagamenti ... corriere.it