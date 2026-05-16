Cartelle Tari e rottamazione a Messina esplode il caso | Notifiche prescritte e rischio valanga di ricorsi

Da messinatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, il dibattito sulla gestione delle cartelle Tari e sulla procedura di rottamazione si fa più acceso. Le notifiche inviate ai cittadini sono al centro di un confronto che coinvolge anche aspetti legali, con alcuni che segnalano la prescrizione di molte pratiche. La questione ha attirato l’attenzione politica, mentre si teme un aumento dei ricorsi e delle contestazioni. Nel frattempo, il Parlamento si appresta ad approvare definitivamente la nuova rottamazione delle cartelle locali.

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Mentre il Parlamento si prepara al via libera definitivo alla nuova rottamazione quinquies delle cartelle locali, a Messina il tema sta assumendo contorni sempre più concreti e anche politici. Negli ultimi giorni, infatti, centinaia di cittadini stanno ricevendo notifiche relative soprattutto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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