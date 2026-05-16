Carta docente il Ministero fa chiarezza | +253mila beneficiari Spese legali per 150 milioni negli ultimi 3 anni

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito dati aggiornati sulla Carta del docente, segnalando un incremento di beneficiari che supera i 253 mila. Nelle ultime tre anni, le spese legali sostenute dall’amministrazione sono state di circa 150 milioni di euro. L’ente ha anche chiarito alcune interpretazioni pubblicate recentemente, contestando le ricostruzioni riguardanti il contenzioso legato alla Carta stessa e al personale precario, inclusi i dipendenti ATA.

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