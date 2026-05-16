Carta docente il Ministero fa chiarezza | +253mila beneficiari Spese legali per 150 milioni negli ultimi 3 anni
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito dati aggiornati sulla Carta del docente, segnalando un incremento di beneficiari che supera i 253 mila. Nelle ultime tre anni, le spese legali sostenute dall’amministrazione sono state di circa 150 milioni di euro. L’ente ha anche chiarito alcune interpretazioni pubblicate recentemente, contestando le ricostruzioni riguardanti il contenzioso legato alla Carta stessa e al personale precario, inclusi i dipendenti ATA.
Il Ministero dell’istruzione e del merito interviene sul contenzioso relativo alla Carta del docente e al precariato, anche del personale ATA, e contesta le ricostruzioni sulle spese legali sostenute dall’Amministrazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Spese con Carta docente per hardware e software dal 2025/26: ecco le FAQ del Ministero anche sul residuoIl l Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarisce con due FAQ all'interno della piattaforma Carta docente le novità relative all'acquisto di...
Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”
Carta docente, il Tar Piemonte denuncia il ministero alla Corte dei Conti - La Stampa x.com
Ciao a tutti,vorrei segnalare un legale che presenta ricorsi per carta docente. Come compenso non chiede anticipi economici per il ricorso dopo di che viene pagato dal Ministero sulla base della sentenza.Per fare ricorso, presentato dal legale in modo telemat facebook
Carta del Docente: il venditore incassa il voucher ma non consegna il bene da 2 mesi. Come recuperare il plafond? reddit
Carta del docente, ricorso vinto con Anief ma i soldi non arrivano. Anche il Tar delle Marche dà l’ultimatum all’amministrazione: 30 giorni di tempo, altrimenti ci pensa ...Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisp ... orizzontescuola.it
Carta Docente, il Ministero anticipa l’attivazione al 19 novembre: a chi è rivolta e come si accedeLa Carta del Docente sarà riattivata in anticipo: dopo proteste e pressioni sindacali, il Ministero aprirà la piattaforma già da domani, 19 novembre, per permettere l’uso dei fondi 2024/2025. Restano ... fanpage.it