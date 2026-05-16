Caro carburanti l’appello degli autotrasportatori | Senza risposta dal governo previsto il blocco dei mezzi

Il settore degli autotrasporti in Umbria ha lanciato un appello al governo, evidenziando come l’aumento dei prezzi del carburante stia creando una situazione di crisi. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare i mezzi se non riceveranno risposte adeguate in tempi brevi. La questione riguarda la mancanza di interventi concreti per fronteggiare il rialzo dei costi, che rischia di avere ripercussioni sul settore e sulla movimentazione delle merci nella regione.

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Il settore degli autotrasporti umbro esprime forte preoccupazione per il perdurare della situazione di crisi legata all’aumento del costo del carburante.Venerdì’ 22 maggio a Palazzo Chigi è previsto un confronto fra il governo e il settore trasporti, incontro molto atteso dal comparto, soprattuto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori sicilianiNiente da fare, nessun passo indietro: anche se la Regione sta cercando una soluzione per mitigare gli effetti del caro-carburante, gli... Aumenti dei carburanti, autotrasportatori verso il bloccoLe quotazioni di petrolio e gas schizzano verso l’alto e con essi i prezzi dei carburanti. Caro carburanti, l'appello della Cna ai sindaci: Aiutate le piccole imprese ad assorbire i rincari x.com Caro carburanti, l'appello della Cna ai sindaci: Aiutate le piccole imprese ad assorbire i rincariGli enti locali non possono incidere sulle dinamiche internazionali che determinano il costo dell’energia e dei carburanti, ma possono contribuire ad attenuarne gli effetti sul tessuto economico loca ... cataniatoday.it Caro carburante, la Cna fa appello ai sindaci: Aiutate le pmiper contrastare il caro-carburante, intanto, il governo regionale ha messo sul piatto un budget di trenta milioni di euro. Gli aiuti viaggiano in un emendamento ad uno dei ddl Stralcio in discussione ... livesicilia.it