Nella sala del consiglio comunale di Livorno, si è svolta una cerimonia ufficiale in cui Carlo Conti ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città. Durante l’evento, il conduttore televisivo si è commosso ricordando la madre e la zia, persone che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali, e Conti ha preso la parola per esprimere gratitudine e emozione, sottolineando il legame con la città e con la famiglia.

Livorno, 16 maggio 2026 – Si è commosso Carlo Conti, ricordando chi della sua famiglia non c'è più, oggi nella sala del consiglio comunale di Livorno nella cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria della città. Conti è da sempre molto legato a Livorno, città natale della mamma Lolette, “nata all'angolo tra Borgo Cappuccini e via Verdi”, ha ricordato e della zia Edda, “campionessa mondiale di cacciucco”. "Ora sono anch’io livornese”. "Ora – ha detto Conti – sono anche livornese. Quindi ho quella parte, la metà, che è sempre stata orgogliosamente fiorentina, però mi mancava ufficialmente quella parte di scoglio, quella parte un pochino più vera, più piena di salmastro, e adesso ce l'ho tutta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carlo Conti diventa cittadino di Livorno e si commuove ricordando la mamma e la zia

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