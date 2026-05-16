Carburanti una settimana alla fine dello sconto | cosa potrebbe accadere

Una settimana alla fine dello sconto sulle accise dei carburanti, che ha ridotto temporaneamente i prezzi alla pompa, ha riacceso il dibattito sulla possibile evoluzione dei costi. Le autorità hanno comunicato che lo sconto scadrà entro sette giorni, senza indicare eventuali proroghe o modifiche. I distributori sono stati informati delle prossime mosse e si preparano a eventuali variazioni di prezzo. La data di scadenza si avvicina, mentre consumatori e operatori attendono di conoscere le decisioni ufficiali.

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