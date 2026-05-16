Carburanti una settimana alla fine dello sconto | cosa potrebbe accadere
Una settimana alla fine dello sconto sulle accise dei carburanti, che ha ridotto temporaneamente i prezzi alla pompa, ha riacceso il dibattito sulla possibile evoluzione dei costi. Le autorità hanno comunicato che lo sconto scadrà entro sette giorni, senza indicare eventuali proroghe o modifiche. I distributori sono stati informati delle prossime mosse e si preparano a eventuali variazioni di prezzo. La data di scadenza si avvicina, mentre consumatori e operatori attendono di conoscere le decisioni ufficiali.
Si torna a parlare, ancora, di “conto alla rovescia” per la scadenza dello sconto sulle accise dei carburanti. Il terzo intervento del governo (-6,1 centesimi al litro per la benzina e -24,4 centesimi per il gasolio) scadrà tra meno di una settimana, il 22 maggio. Significa che dal giorno dopo, senza una proroga, i listini arriverebbero a circa 2 euro al litro per la verde e 2,20 per il diesel. Ecco perché un altro provvedimento, magari depotenziato, è allo studio del governo. C’è da fare i conti, ovviamente, con le coperture. Perché il “timing” questa volta non aiuta, dato che il meccanismo delle “accise mobili” non può essere utilizzato. Ricordiamo che il sistema attinge all’extragettito dall’Iva per andare a ridurre le accise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Il governo Meloni nasconde questo trucco sulle accise!
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