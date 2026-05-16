Capri Talks | energia è tra temi più rilevanti in dibattito digitale ?
Il dibattito digitale italiano si concentra sempre più sull'energia, che si conferma come uno degli argomenti principali affrontati online. In particolare, nelle discussioni e nei contenuti condivisi in rete, l'argomento viene frequentemente citato e analizzato. La discussione si sviluppa con interventi di esperti, commenti di utenti e articoli pubblicati su varie piattaforme digitali. La centralità di questo tema si riflette nel modo in cui viene trattato in diversi contesti e in molte discussioni online.
Capri (Na), 16 mag. (Labitalia) - L'energia si conferma uno dei temi più rilevanti nel dibattito digitale italiano. È quanto emerge dal rapporto di Human, la piattaforma di social listening AI driven proprietaria di Spin Factor, presentato nell'ambito della prima edizione dei Capri Talks in programma negli spazi della Certosa di San Giacomo. La due giorni sull'isola azzurra ideata da Spin Factor, che ha coinvolto il mondo delle istituzioni, delle imprese e dell'informazione, è stata l'occasione per analizzare l'orientamento espresso dagli italiani sui social network relativamente alle tematiche dell'energia. Tra il 16 aprile e il 14 maggio il tema ha generato oltre 33 mila menzioni online, più di 1 milione di engagement complessivi e una media superiore a 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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