Capitolo Under Al momento in rosa carenza di 2008 Ne servono 4 o 5

Attualmente, la rosa del capitolo Under presenta una carenza di circa cinque elementi, con quattro o cinque nomi ancora da inserire. Diversi giocatori sono stati confermati ufficialmente per la prossima stagione, rappresentando un punto di partenza stabile. Tuttavia, per competere ai livelli più alti, sarà necessario rafforzare la squadra con ulteriori innesti di qualità. La direzione sta lavorando per completare il roster, affinché possa affrontare con maggiore solidità il cammino futuro.

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