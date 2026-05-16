Capitolo Under Al momento in rosa carenza di 2008 Ne servono 4 o 5
Attualmente, la rosa del capitolo Under presenta una carenza di circa cinque elementi, con quattro o cinque nomi ancora da inserire. Diversi giocatori sono stati confermati ufficialmente per la prossima stagione, rappresentando un punto di partenza stabile. Tuttavia, per competere ai livelli più alti, sarà necessario rafforzare la squadra con ulteriori innesti di qualità. La direzione sta lavorando per completare il roster, affinché possa affrontare con maggiore solidità il cammino futuro.
Tante le conferme ufficiali della rosa bianconera anche per la prossima stagione. Sicuramente un buon punto di partenza al quale però, se il Siena vuole essere competitivo per vincere, aggiungere elementi di spessore. Poi ovviamente c’è il discorso degli under, visto che al momento la Robur non dispone di nessun 2008 (e ne serviranno almeno quattro o cinque) se non il giovane Giardinelli che ha esordito in prima squadra e potrebbe restare con Voria. Considerando la scelta di rinnovare il contratto col 2007 Michielan è legittimo pensare che l’under più giovane tra quelli obbligatori sarà scelto tra i giocatori di movimento, a meno che al giovane estremo difensore non venga affiancato un 2008 (o il 2009 Palazzi) per avere più alternative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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