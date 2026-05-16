Caos in piazza dei Martiri Decine di mezzi bloccati

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa dei lavori in corso in piazza dei Martiri, il traffico cittadino si è bloccato tra via Marconi e via dei Mille, creando disagi e rallentamenti. Decine di mezzi sono rimasti bloccati, mentre le strade circostanti sono state interessate da lunghe code e congestione. La situazione ha causato disagi ai cittadini e ai mezzi di trasporto che transitano nella zona, con le autorità che stanno monitorando la situazione senza aver ancora adottato interventi immediati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora caos attorno ai lavori di piazza dei Martiri e alle loro conseguenze sul traffico cittadino: viabilità paralizzata tra via Marconi e via dei Mille. Un imbuto creato dall’intervento necessario a consentire la posa del segmento di binari in via dei Mille. Infatti, quella di ieri è stata un’altra mattina da bollino nero, nella zona ’calda’ in cui gli operai sono al lavoro per la realizzazione della Linea verde in via dei Mille, dove la carreggiata è ridotta a una corsia per senso di marcia. Code interminabili di autobus e macchine bloccate nella rotonda di piazza dei Martiri. Tutti incolonnati, non ci si muove. Una strada ingolfata per diverse centinaia di metri, dove anche pochi centimetri diventano un’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

caos in piazza dei martiri decine di mezzi bloccati
© Ilrestodelcarlino.it - Caos in piazza dei Martiri. Decine di mezzi bloccati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Caos in piazza Venezia: rissa tra decine di persone, 6 feriti? Punti chiave Come hanno fatto trenta persone a bloccare la strada senza interventi? Perché gli aggressori hanno usato spray urticante e bottiglie...

Visita guidata del Palazzo dei Pio e di Piazza Martiri a CarpiUn viaggio nel cuore della storia carpigiana, tra sale nobiliari, intrighi di corte e leggende che ancora sussurrano tra le pietre.

decine di caos in piazza deiCaos parcheggi: raffica di multe e turisti esasperati davanti alla ReggiaAuto ovunque, anche nel sottopassaggio di piazza Carlo di Borbone: intervento della Municipale e polemiche sui servizi carenti ... casertanews.it

Sanità pubblica nel caos, la rabbia dei sardi in piazza a CagliariMancano oltre 500 medici di medicina generale e circa 450.000 sardi ne sono privi; mancano oltre 50 pediatri di libera scelta; i posti letto e il personale delle strutture pubbliche sono insufficienti ... unionesarda.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web