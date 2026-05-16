A causa dei lavori in corso in piazza dei Martiri, il traffico cittadino si è bloccato tra via Marconi e via dei Mille, creando disagi e rallentamenti. Decine di mezzi sono rimasti bloccati, mentre le strade circostanti sono state interessate da lunghe code e congestione. La situazione ha causato disagi ai cittadini e ai mezzi di trasporto che transitano nella zona, con le autorità che stanno monitorando la situazione senza aver ancora adottato interventi immediati.

Ancora caos attorno ai lavori di piazza dei Martiri e alle loro conseguenze sul traffico cittadino: viabilità paralizzata tra via Marconi e via dei Mille. Un imbuto creato dall’intervento necessario a consentire la posa del segmento di binari in via dei Mille. Infatti, quella di ieri è stata un’altra mattina da bollino nero, nella zona ’calda’ in cui gli operai sono al lavoro per la realizzazione della Linea verde in via dei Mille, dove la carreggiata è ridotta a una corsia per senso di marcia. Code interminabili di autobus e macchine bloccate nella rotonda di piazza dei Martiri. Tutti incolonnati, non ci si muove. Una strada ingolfata per diverse centinaia di metri, dove anche pochi centimetri diventano un’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos in piazza dei Martiri. Decine di mezzi bloccati

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