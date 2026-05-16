La corsa ai playoff dello Scudetto nella Serie A KINTO di futsal è stata interrotta, con la Divisione Calcio a 5 che ha deciso di posticipare le partite a data da definire. La decisione arriva in seguito a una vicenda che riguarda quattro squadre campane, coinvolte in una situazione ancora in fase di chiarimento. La sospensione riguarda tutte le gare dei playoff, lasciando in sospeso la fase conclusiva del campionato nazionale di futsal.

Tempo di lettura: 2 minuti La corsa allo Scudetto della Serie A KINTO di futsal si ferma. La Divisione Calcio a 5 ha infatti disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare dei playoff Scudetto, in attesa degli sviluppi legati alla vicenda che coinvolge l’ A.S.D. Ecocity Futsal Genzano. La decisione arriva dopo quanto pubblicato nei Comunicati Ufficiali n°1 del 1° luglio 2025, n°33 del 15 settembre 2025 e n°1064 dell’11 maggio 2026, nonché alla luce del dispositivo n°0141 emesso dalla Corte Federale d’Appello il 14 maggio scorso. La società castellana ha infatti manifestato la volontà di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI contro l’esito del provvedimento della Corte, inducendo la Divisione a congelare momentaneamente il calendario della post season. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caos futsal, slittano i playoff Scudetto: coinvolte quattro squadre campane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Futsal, cinque squadre campane a caccia della coccarda tricoloreTempo di lettura: 2 minutiSi alza il sipario sulla primavera dei grandi eventi del futsal italiano e la Campania si presenta all’appuntamento con...

SERIE C/ Lotta serrata in zona play out: tre squadre campane coinvolte, protesta il SorrentoTempo di lettura: 2 minutiCi sarà da lottare probabilmente fino all’ultima giornata per Cavese, Sorrento e Giugliano tutte e tre alle prese con una...