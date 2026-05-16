Caos da Caterina Balivo Pupo contro Scanu | ma possibile che dopo 15 anni non riesca a superare la sconfitta?

Durante una puntata dello studio condotto da Caterina Balivo, si sono verificati attimi di tensione dopo che Pupo ha commentato la vittoria di Valerio Scanu al Festival di Sanremo. La discussione si è accesa quando Pupo ha fatto riferimento alla sconfitta di Scanu, suscitando reazioni accese. Dopo questa dichiarazione, si è assistito a momenti di nervosismo tra i presenti, con alcuni partecipanti che hanno espresso il loro dissenso. La scena si è poi conclusa senza ulteriori sviluppi.

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