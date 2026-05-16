Caos da Caterina Balivo Pupo contro Scanu | ma possibile che dopo 15 anni non riesca a superare la sconfitta?
Durante una puntata dello studio condotto da Caterina Balivo, si sono verificati attimi di tensione dopo che Pupo ha commentato la vittoria di Valerio Scanu al Festival di Sanremo. La discussione si è accesa quando Pupo ha fatto riferimento alla sconfitta di Scanu, suscitando reazioni accese. Dopo questa dichiarazione, si è assistito a momenti di nervosismo tra i presenti, con alcuni partecipanti che hanno espresso il loro dissenso. La scena si è poi conclusa senza ulteriori sviluppi.
Momenti di tensione nello studio di Caterina Balivo dopo le parole di Pupo sulla storica vittoria di Valerio Scanu al Festival di Sanremo. Tra accuse, repliche e frecciate, il dibattito si accende ancora una volta. Leggi anche: Pupo fa una rivelazione imbarazzante sui suoi amici «Mi portavo a letto le loro moglie», e su Morandi. Nello studio de La Volta Buona si è acceso un nuovo scontro destinato a far discutere il pubblico televisivo. Durante una puntata dedicata ai cinquant’anni di carriera di Pupo, il cantante è tornato ancora una volta sulla finale del Festival di Sanremo 2010, riaprendo una polemica mai davvero chiusa. Le sue parole sulla vittoria di Valerio Scanu hanno immediatamente creato tensione anche tra gli ospiti presenti in studio. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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