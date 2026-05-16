A Milano, la tradizione dell’aperitivo viene arricchita dall’Alta Cicchetteria Veneta, portata in città da un nuovo locale. Qui, si possono gustare cicchetti di alta qualità, preparati seguendo le ricette della regione Veneto. Il locale si distingue per un’offerta di piccoli piatti in stile tradizionale, accompagnati da vini e drink selezionati. La scena dell’aperitivo milanese si presenta così più variegata, con proposte che vanno oltre i classici buffet e le miscele di cocktail più elaborati.

A Milano l’aperitivo continua a reinventarsi, spesso oscillando tra buffet indistinti e mixology muscolare. Daniel Canzian prova invece a riportarlo su un terreno preciso, geografico prima ancora che gastronomico: quello del rito veneziano del cicchetto. Nasce così “Alta Cicchetteria Veneta”, il nuovo appuntamento ospitato nel suo ristorante di via Castelfidardo, in programma il 27 maggio e l’8 luglio dalle 18.30. Il format prende spunto da una pratica popolare e quotidiana della tradizione lagunare — piccoli assaggi consumati al banco insieme a un’ombra di vino — ma la trasporta dentro il lessico ormai consolidato della cucina di Canzian.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Canzian porta a Milano l’Alta Cicchetteria Veneta

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