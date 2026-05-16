Cantiere a Massa | fascicolo penale per garze scadute nel pronto soccorso

A Massa, è stato aperto un fascicolo penale riguardante un incidente avvenuto nel pronto soccorso, dove sono state trovate garze scadute. La scoperta ha portato le autorità a indagare sulle procedure adottate e sulla gestione delle forniture sanitarie. L'inchiesta si concentra anche sulle eventuali responsabilità dell’azienda coinvolta e sulle eventuali sanzioni previste in caso di negligenza o errore. La vicenda solleva interrogativi sui controlli e le pratiche di sicurezza adottate negli ambienti sanitari.

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? Domande chiave Come può una garza scaduta trasformarsi in un procedimento penale?. Quali sanzioni rischia l'azienda per un errore così marginale?. Perché Confartigianato contesta la gestione di questo specifico controllo?. Come influirà questo caso sulla sicurezza nei cantieri della provincia?.? In Breve Sanzione fino a 4 mesi di arresto o 6 mila euro di multa.. Gabriele Mascardi denuncia eccesso di zelo nel territorio di Massa Carrara.. Controlli su garze e acqua fisiologica scadute in un cantiere apuano.. Confartigianato critica l'assenza di proporzionalità tra rischi reali e sanzioni penali.. Un’ispezione in un importante cantiere nel territorio di Massa e Carrara ha trasformato una semplice verifica dei dispositivi di sicurezza in un procedimento penale per la scadenza di alcune garze sterili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantiere a Massa: fascicolo penale per garze scadute nel pronto soccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Massa Color 2025: 4mila euro in attrezzature al pronto soccorsoLa Pro Loco di Massa Marittima dona attrezzature mediche al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea Massa Marittima, 25 febbraio 2026 – Grazie alla... Pronto Soccorso Biella: cantiere PNRR e nuovi percorsi d’urgenzaL'area interna del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Biella entra in una fase di trasformazione strutturale con l'avvio dei lavori edilizi previsti... Cantiere edile sequestrato a Massa Lubrense per gravi violazioni alle norme di sicurezzaA Massa Lubrense i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno condotto un controllo in un ... cronachedellacampania.it Sigilli alla villa di Sting a Massa Lubrense: cantiere sequestrato per violazioni sulla sicurezzaBrusca battuta d'arresto per i lavori di ristrutturazione nella nuova, splendida oasi di pace campana di Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting. I ... cronachedellacampania.it