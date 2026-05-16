Canoa velocità tris di quinti posti per l’Italia nelle specialità non olimpiche in Coppa del Mondo a Brandeburgo

Nella terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 a Brandeburgo, l’Italia ha ottenuto tre piazzamenti in quinta posizione nelle specialità non olimpiche di canoa velocità. La sessione pomeridiana si è conclusa con questi risultati, che si aggiungono alle prestazioni complessive della squadra italiana durante l’evento. Le competizioni si sono svolte nel rispetto del programma stabilito, con le finali che hanno visto protagonisti anche altri paesi e discipline.

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Si chiude la sessione pomeridiana della terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, in corso di svolgimento a Brandeburgo, in Germania: non c’erano azzurri nelle Finali A delle specialità olimpiche, ma per l’Italia arrivano tre quinti posti nelle specialità non olimpiche. CANOA VELOCITÀ. SPECIALITÀ OLIMPICHE. Nel K1 1000 maschile affermazione del magiaro Balint Kopasz, vittorioso con il crono di 3:35.23, andando a precedere il sudafricano Hamish Lovemore, alla piazza d’onore in 3:36.04, a 0.81, e l’australiano Thomas Green, sul gradino più basso del podio in 3:36.52, a 1.29. In Finale B Andrea Schera vince in 3:42. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, tris di quinti posti per l’Italia nelle specialità non olimpiche in Coppa del Mondo a Brandeburgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coppa del Mondo di canoa velocità, l’Italia riparte da BrandeburgoDopo le due medaglie conquistate a Szeged, la nazionale azzurra affronta la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Brandeburgo. Canoa velocità, l’Italia cerca conferme in Coppa del Mondo a BrandeburgoSi sposta dall’Ungheria alla Germania la carovana della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: la seconda tappa del massimo circuito internazionale... Canoa velocità: Casadei/Tacchini e Zironi/Rossetti volano in finale A nel C2 500 e nel K2 500 a BrandeburgoLa sessione mattutina della terza giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà fino ... oasport.it Canoa velocità: Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a BrandeburgoLa sessione pomeridiana della prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà a ... oasport.it