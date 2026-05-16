Cannes premia John Travolta a sorpresa con la Palma D’Oro | il momento lo ha fatto scoppiare in lacrime

Durante il Festival di Cannes 2026, si è verificato un episodio inatteso: un attore ha ricevuto la Palma d’Oro, premio assegnato solitamente a registi o film. La cerimonia ha visto l’attore, visibilmente emozionato, scoppiare in lacrime dopo aver accettato il riconoscimento. La decisione della giuria ha suscitato sorpresa tra il pubblico presente, in un momento che ha attirato l’attenzione di molti spettatori e media. La premiazione si è svolta sulla Croisette, con un forte coinvolgimento emotivo.

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La Croisette ha vissuto uno dei momenti più toccanti dell’edizione 2026 del Festival di Cannes. John Travolta, icona del cinema hollywoodiano e volto indimenticabile di pellicole cult come Pulp Fiction e Grease, ha ricevuto a sorpresa la Palma d’Oro onoraria, l’equivalente cannense di un premio alla carriera. La reazione dell’attore ha commosso la platea: visibilmente sopraffatto dall’emozione, ha trattenuto a stento le lacrime pronunciando parole destinate a restare negli annali del festival: “ Questo va oltre l’Oscar “. L’occasione era la prima mondiale di “ Propeller One-Way Night Coach “, il debutto alla regia di Travolta. Un film profondamente autobiografico, prodotto da Apple e tratto da un libro per bambini che lo stesso attore pubblicò nel 1997. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cannes premia John Travolta a sorpresa con la Palma D’Oro: il momento lo ha fatto scoppiare in lacrime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d'oro d'onore Sullo stesso argomento John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d'oro onorariaLa star del cinema, al festival per presentare il suo film Propeller One-Way Night Coach, ha ricevuto inaspettatamente il prestigioso riconoscimento. Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore(Adnkronos) – Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima... | Cannes concede una Palma de Oro honorífica a John Travolta cubasi.cu/noticia/cannes… x.com Prima locandina per il debutto alla regia di John Travolta 'Propeller One-Way Night Coach' - Basato sul libro di Travolta del 1997, segue un giovane appassionato di aviazione in un volo attraverso il paese con sua madre verso Hollywood che si trasforma in un reddit Ci manca il romanticismo della speranza, John Travolta premiato con la Palma d’onore a CannesStanding ovation per il debutto alla regia dell’attore americano con Volo notturno per Los Angeles. Dopo la proiezione, la sorpresa della Palma d’oro d’onore e il racconto nostalgico di un’epoca ... ilfattoquotidiano.it Cannes 2026, John Travolta illumina il red carpet con la figlia Ella Bleu: il pilota di aerei (nella vita reale) premiato al FestivalIl festival di Cannes accoglie Volo notturno per Los Angeles e il suo regista John Travolta con la Palma d'Onore ... libero.it