A Campobasso, l'arcobaleno viene esposto come segnale contro l'omotransfobia. In sei mesi, oltre cinquanta persone hanno richiesto assistenza, molte delle quali sono giovani sotto i 35 anni. Le richieste di aiuto provenienti da questa fascia di età indicano una presenza significativa di persone che vivono situazioni di disagio legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere. La presenza di questa ondata di richieste mette in luce un fenomeno che riguarda un numero crescente di individui nel territorio.

? Domande chiave Perché oltre cinquanta persone hanno chiesto aiuto in soli sei mesi?. Chi sono i giovani sotto i 35 anni che cercano supporto?. Come può il Comune colmare le lacune della legge nazionale?. Perché mancano percorsi sanitari specifici per le persone trans in Molise?.? In Breve Oltre 50 richieste di supporto registrate dal Centro Molise LGBT negli ultimi sei mesi.. Luce Visco di Arcigay Molise segnala vulnerabilità tra gli utenti sotto i 35 anni.. Mancanza di percorsi socio-sanitici per persone trans nel territorio molisano.. Collaborazione tra Comune, Cooperativa Il Geco e Arcigay attiva sin dal 2022.. Il Comune di Campobasso esporrà la bandiera arcobaleno domani, 17 maggio, per celebrare la Giornata contro l’omotransfobia e dare un segnale di vicinanza alle persone LGBT+ del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso espone l’arcobaleno: segnale contro l’omotransfobia

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