Camper in fiamme in zona via Flavia altre auto danneggiate | l' intervento all' alba
All'alba di oggi, sabato 16 maggio, un camper è stato coinvolto in un incendio in via Puccini, intorno alle 6.45. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto l'allarme dalla centrale di via d'Alviano, arrivando sul posto per domare le fiamme. L'incendio ha danneggiato anche altre auto nelle vicinanze, e il veicolo interessato è stato completamente bruciato. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.
Camper in fiamme all'alba in via Puccini: è successo verso le 6.45 di oggi, sabato 16 maggio, quando i vigili del fuoco alla centrale di via d'Alviano sono stati allertati per l'incendio di un veicolo all'altezza del civico 86. Arrivati sul posto con la prima partenza e l'autobotte gli operatori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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