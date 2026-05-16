Camper in fiamme in zona via Flavia altre auto danneggiate | l' intervento all' alba

All'alba di oggi, sabato 16 maggio, un camper è stato coinvolto in un incendio in via Puccini, intorno alle 6.45. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver ricevuto l'allarme dalla centrale di via d'Alviano, arrivando sul posto per domare le fiamme. L'incendio ha danneggiato anche altre auto nelle vicinanze, e il veicolo interessato è stato completamente bruciato. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.

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